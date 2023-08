Demiral, ex-Sporting, na equipa saudita de Mahrez e Firmino

Demiral assina por três épocas por este emblema recém-promovido à liga saudita, um dos quatro que é gerido pelo PIF, um fundo estatal saudita com fortes ligações à família real

Os sauditas do Al Ahli oficializaram este sábado a contratação de Merih Demiral, central turco que atuava na Atalanta.

O clube italiano recebe cerca de 18 milhões, cabendo uma pequena parte da verba ao Sporting, como compensação pela participação na formação do atleta.

Demiral assina por três épocas por este emblema recém-promovido à liga saudita, um dos quatro que é gerido pelo PIF, um fundo estatal saudita com fortes ligações à família real.

Édouard Mendy (ex-Chelsea), Roger Ibanez (ex-Roma), Riyad Mahrez (ex-Manchester City), Allan Saint-Maximin (ex-Newcastle) e Roberto Firmino (ex-Liverpool) são outras das contratações desta equipa para esta temporada.