Demichelis aceitou o River Plate e já tem substituto no Bayern B

Mal se soube da saída de Gallardo apareceram muitos candidatos ao banco do clube de Buenos Aires, mas o ex-jogador formado no clube sempre foi o preferido

Martín Demichelis está a um pequeno passo de ser oficialmente treinador do River Plate e segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports da Alemanha, o ex-jogador, agora com 41 anos, já aceitou o convite e até já tem substituto nos bês do Bayern de Munique.

Assim, Holger Seitz é o escolhido pelo clube bávaro para render Demichelis no banco da sua formação secundária. Demichelis começará no River Plate em janeiro de 2023, rendendo Marcelo Gallardo, que já anunciou a saída no final deste ano civil.

Demichelis formou-se no River Plate como jogador e completou três temporadas na equipa principal antes de rumar precisamente ao Bayern, que representou nessa primeira etapa durante oito anos.