Dembélé tem mais uma porta aberta em Inglaterra

Dembélé está, ao que tudo indica, de saída do Barcelona e há vários clubes interessados em assinar com o francês. O Chelsea é um deles.

O Chelsea está interessado na contratação de Ousmane Dembélé, de acordo com o portal 90min. O avançado do Barcelona termina contrato nos próximos dias e pode assinar por qualquer clube a custo zero.

Thomas Tuchel terá vontade em ver reforçado o setor ofensivo para a próxima temporada e vê com bons olhos a possibilidade de contar com o internacional francês, com quem trabalho no Borussia Dortmund em 2016/17.

PSG, Liverpool e Bayern Munique também já foram associados ao extremo, de 25 anos.

Dembélé participou em 32 jogos esta época (dois golos e 15 assistências).