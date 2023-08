Dembélé regressa a Barcelona depois de já ter estado em Paris

O jogador deve apresentar-se nos trabalhos da equipa culé

No final da semana, Ousmane Dembélé esteve em Paris com o objetivo de assinar contrato com o Paris Saint-Germain, mas ao que parece as coisas não estão ainda totalmente resolvidas.

Este domingo o internacional francês regressou a Barcelona e esta tarde deverá estar ao serviço da equipa culé. O francês esperava que a transferência para o PSG já estivesse resolvida, mas a realidade é que continua a ser elemento do plantel do Barcelona. Portanto, o Barcelona espera que o atleta compareça nos treinos.

De acordo com o 'Sport', os dois clubes estão ainda a discutir algumas questões burocráticas relativas ao pagamento da cláusula de rescisão, no valor de 50 milhões de euros.