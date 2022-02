Dembélé recusa rescisão e fica em Barcelona até ao fim desta época

Dembélé não deverá a jogar pela equipa A do Barcelona

Direção blaugrana sugeriu o fim bilateral do vínculo com o francês, mas este preferiu cumprir o tempo de contrato que lhe resta. Até lá, muito dificilmente voltará a ser usado por Xavi

Insatisfeitos por Ousmane Dembélé não conseguir uma colocação no mercado de inverno, os responsáveis do Barcelona propuseram a rescisão contratual mútua ao avançado gaulês, já depois do fecho da janela de transferências em Espanha, mas este recusou-a e vai permanecer em Camp Nou até ao final de 2021/22.

Os dirigentes catalães reuniram-se, esta terça-feira, com Dembélé, desejado por PSG, Chelsea e Tottenham, para discutir a possibilidade de rescindir o contrato bilateralmente, de forma a evitarem pagamento de salários até junho próximo.

"Não quis aceitar nenhum das propostas que lhe oferecemos. A situação não é boa nem para ele nem para o clube. A renovação daria margem salarial, mas não entendemos o seu posicionamento", afirmou, à posteriori, Joan Laporta.

PSG, Chelsea e Tottenham, refere a Imprensa espanhola, procederam a negociações com o agente de Dembélé, mas não houve acordo alcançado, pelo que o Barcelona tentou livrar-se de outra forma do jogador sob polémica há meses - por se recusar a renovar o respetivo vínculo com os culés.

Segundo a "Marca", o avançado francês entende que não seria a melhor maneira de abandonar o emblema catalão, pretendendo cumprir o contrato até ser expirado (junho), ainda que o jogador tenha aceitado procurar uma colocação no Inverno.

Após este desfecho, o futuro de Dembélé em Camp Nou será, eventualmente, penoso para o próprio. O jogador poderá, segundo a "Marca", continuar a treinar com a equipa principal, mas dificilmente vai voltar a vestir a camisola blaugrana.