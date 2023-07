Dembélé pediu permissão ao Barcelona para negociar com o PSG

Processo está em "contrarrelógio", uma vez que na terça-feira a cláusula de rescisão duplica de 50 para 100 milhões de euros

Ousmane Dembélé, que terá dito sim a uma mudança para o PSG, terá pedido permissão ao Barcelona para negociar oficialmente com o emblema parisiense, neste que é o último dia em que a cláusula de rescisão do jogador está fixada em 50 milhões de euros. Na terça-feira, duplica para os 100 milhões.

Quem o diz é Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, que escreve também que existe o receio de o negócio não ficar completado a tempo, uma vez que a cláusula altera-se à meia-noite, mas estão a tentar chegar a um acordo de várias formas.

O internacional francês, escreve Romano, quer seguir todos os passos corretos

Ainda no reino do PSG, o jornal "L'Équipe" afirma que foram retomadas as negociações entre o clube parisiense por Randal Kolo Muani, jogador do Eintracht Frankfurt, que recentemente Luís Campos havia informado, em privado, que não seria o avançado procurado pelo clube da capital francesa este verão.