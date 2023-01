Dembélé nem quer ouvir falar da possibilidade PSG: "Quero ficar no Barcelona"

Extremo francês tem sido associado à grande equipa do seu país de origem, mas intenção passa por cumprir contrato com os catalães

Ousmane Dembélé não pensa em sair do Barcelona. O extremo francês, vice-campeão do Mundo no Catar, tem sido associado a uma transferência para o PSG, mas a intenção passa por continuar em Camp Nou.

"Assinei um novo contrato com Barcelona há apenas alguns meses. Sou feliz aqui e quero ficar no Barça. PSG? Não, eu sinto-me bem no Barça, Xavi e a direcção confiam em mim. Estou contente com a confiança depositada", explicou, em declarações à Eleven Sports.

Aos 25 anos, Dembélé tem contrato com o Barcelona até ao verão de 2024.