Dembélé doa milhares de euros para ajudar clube da formação

Ousmane Dembélé, extremo do Barcelona, doou 100 mil euros para ajudar na crise financeira do Évreux, clube da formação e que milita atualmente na quarta divisão francesa, de acordo com o jornal espanhol Marca.

A direção do emblema reagiu ao gesto do internacional francês, descrito como "orgulho de Évreux", por via de uma publicação nas redes sociais, salientando que "nunca perdeu o seu clube de vista" e agradecendo a "humildade" demonstrada.

"Ousmane [Dembélé] sempre apoiou o clube e permite-nos hoje, com o acompanhamento dos nossos educadores e voluntários, oferecer melhores condições aos nossos 700 graduados para praticarem a sua modalidade e seguirem os seus passos. O seu gesto generoso expressa o quanto Ousmane nunca perdeu o seu clube de vista e mostra aqui o caminho da humildade. Um ato de grande valor aos nossos olhos e, em nome da cidade de Évreux, somos imensamente gratos a Ousmane Dembélé e aos seus entes queridos. Obrigado novamente pela sua gentileza", pode ler-se.