Dembélé diz sim ao PSG e já haverá acordo verbal entre as duas partes

Faltará agora o Barcelona para fechar o negócio

Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona, já terá dito sim ao PSG, pelo que chegou assim a luz verde inicial para o clube francês avançar com a proposta ao clube espanhol, informa o especialista de mercado Fabrizio Romano.

De acordo com as mesmas informações, o emblema parisiense terá acertado verbalmente um acordo de cinco anos com o agente do internacional francês, tendo enviado carta formal para informar o Barcelona e estando agora a tentar encontrar a melhor forma de fechar o negócio.

Note-se ainda que o PSG está em "contrarrelógio" para tentar concretizar a transferência, uma vez que na terça-feira, 1 de agosto, a cláusula de rescisão do jogador duplica, de 50 para 100 milhões de euros.