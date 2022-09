Dembélé assume erros: "Perdi cinco anos da minha vida"

Extremo francês renovou com o Barcelona após anos de polémicas

Ousmane Dembélé renovou até 2024 com o Barcelona, após cinco anos cheios de polémicas e lesões que o extremo francês reconheceu esta quarta-feira, em entrevista à RMC, serem fruto da sua má conduta.

"O meu estilo de vida nos primeiros anos no Barcelona? Eu era jovem. Mas consegui sair dessa situação. Nem tudo é como as pessoas imaginam. De 2017 a 2021 perdi o tempo enormemente. Perdi cinco anos da minha vida. Tive muitas lesões. Se não trabalhas, estancas. Vai magoar-te se não te fortaleces, diziam-me. Agora estou bem, estou feliz, toda a gente fala de futebol e assim é melhor. Com a confiança de Xavi, vi-me obrigado a ficar. Tenho muita vontade de que o Barcelona volte a ganhar a Champions, já vão sete anos", afirmou o jovem francês que os catalães contrataram ao Dortmund em 2017.

E Dembélé parece ter recuperado o seu bom futebol: leva dois golos e quatro assistências em oito jogos esta época.