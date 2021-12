Dele Alli tem a porta da saída aberta no Tottenham

Pouco utilizado por Antonio Conte, Dele Alli pode estar de saída do Tottenham já em janeiro. É esse, pelo menos, o plano do clube.

O The Athletic escreve, esta quarta-feira, que Antonio Conte já deu indicação para que Dele Alli deixe o clube no mercado de janeiro. O médio inglês não conta para o treinador italiano - fez apenas um jogo - e os spurs também veem com bons olhos a saída de um jogador que aufere um salário elevado.

Ainda assim, um empréstimo deverá ser o cenário mais provável, segundo a publicação.

A imprensa inglesa aponta o Newcastle como um dos interessados no jogador de 25 anos.