Dele Alli já respondeu à provocação do treinador do Besiktas

Internacional inglês defendeu-se das críticas de Senol Gunes, que tinha sugerido que a ausência do jogador estava relacionada com o estado do tempo

Senol Gunes, treinador do Besiktas, teceu críticas a Dele Alli. Desconhecendo o paradeiro do futebolista que o orienta, o técnico deixou alguns recados na direção do internacional inglês, que já respondeu, nas redes sociais.

"Tenho recebido muitas mensagens e, por isso, quero clarificar algo. O clube [Besiktas] deu-me permissão para me encontrar com um médico, hoje. Amanhã, regresso aos treinos normalmente", escreveu o internacional inglês, nas redes sociais.

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.

Gunes tinha provocado o antigo jogador do Tottenham, que continua a sua curva descendente depois de atingir o papel de figura nos londrinos e um lugar importante na seleção inglesa.

"Demos-lhe permissão para tirar uns dias, e ainda não voltou. Está a chover, acho que foi por isso que ele não veio", referiu o técnico do emblema turco.

Dele Alli, de 26 anos, leva 15 partidas e três golos marcados com a camisola do Besiktas. Está na Turquia por empréstimo do Everton, recorde-se.