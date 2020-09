Dele Alli cada vez mais longe do Tottenham e PSG pode aproveitar

O jogador de 24 anos, recorde-se, terá sido oferecido ao Real Madrid nas negociações para trazer Gareth Bale de volta ao Tottenham.

O futuro Dele Alli no Tottenham parece cada vez menos provável, com a ausência do internacional inglês nos dois últimos jogos do Tottenham - Liga Europa e Southampton - a ser um forte indicador disso mesmo. Perante estes factos, ganha outra dimensão os rumores que vão dando conta de um interesse do PSG no internacional inglês.

Mourinho revelou, após a vitória em Saint Mary's, o primeiro triunfo dos Spurs na Premier League 2020/21, que Alli tinha permanecido em Londres, depois de já não ter também viajado para a Bulgária para a vitória do Tottenham sobre o Lokomotiv Plovdiv na Liga Europa.

