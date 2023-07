Dele Alli acusado de mentir de forma "descarada": "Fizeram-lhe uma lavagem cerebral"

Dele Alli pertence aos quadros do Everton

Internacional inglês falou sobre uma infância conturbada.

Há três anos foi avaliado em 100 milhões de euros, hoje tem um valor de mercado de apenas oito, estando ligado ao Everton mas sem perspetivas de jogar futebol ao mais alto nível. Aos 27 anos, o internacional inglês Dele Alli diz lutar contra delicadas crises de âmbito psicológico, tendo recorrido a um centro de ajuda mental para tentar superar esta fase, em que acaba de sair de um empréstimo ao Besiktas com resultados pobres.

Em causa estarão traumas de uma infância conturbada. Alli apresentou a versão numa conversa no canal de youtube de Gary Neville, também antigo internacional inglês, e chegou a dizer que foi abusado sexualmente. "Aos seis anos fui abusado sexualmente por um amigo da minha mãe, que passava muito tempo em nossa casa. A minha mãe era alcoólica e fui enviado para África para ter lições de disciplina. Aos sete anos comecei a fumar, aos oito a traficar drogas. Disseram-me que não iam prender um menino de bicicleta, por isso levava uma bola no braço e a droga por baixo. Aos 11 anos, um homem do bairro vizinho pendurou-me numa ponte", contou. "

O OJBSport publica declarações de um familiar, negando grande parte da versão apresentada. "Dele nunca foi adotado por ninguém. Aos sete anos frequentou uma das melhores escolas de Lagos [Nigéria]. Ele nunca foi enviado para África para ser disciplinado. É uma mentira descarada. Ele tinha um motorista que ia buscar todos os dias à escola. Temos todos os documentos e fotos de Dele com o seu pai desde que nasceu. Fizeram-lhe uma lavagem cerebral", assegura.

Denise, mãe biológica, já tinha falado sobre o passado com o filho numa entrevista à imprensa inglesa em 2018. "Quando tinha cerca de 13 anos, Dele começou a treinar no MK Dons cinco dias por semana. Então, por conveniência, passou a ficar na casa do melhor amigo durante a semana, antes de voltar para casa nos fins de semana", assegurou.

Sobre a acusação de alcoolismo, rejeitou totalmente. "Já disseram que eu sofria de alcoolismo e o deixe porque não podia cuidar dele, mas isso é mentira. Eu queria dar-lhe a melhor chance de realizar o seu sonho. Eu estava lá quando ele precisava de mim", assegurou.

Recorde-se que Dele Alli garantiu que chegou mesmo a ser abusado sexualmente. "Aos seis anos fui abusado sexualmente por um amigo da minha mãe, que passava muito tempo em nossa casa. A minha mãe era alcoólica e fui enviado para África para ter lições de disciplina. Aos sete anos comecei a fumar, aos oito a traficar drogas. Disseram-me que não iam prender um menino de bicicleta, por isso levava uma bola no braço e a droga por baixo. Aos 11 anos, um homem do bairro vizinho pendurou-me numa ponte", contou o jogador, revelando que apenas o facto de ter sido adotado por "uma família incrível" lhe permitiu deixar o mundo do crime e abraçar uma carreira de jogador profissional.

Dele Alli referiu ainda que já pensou deixar o futebol. "Olhei ao espelho e perguntei a mim mesmo se não podia retirar-me já. Foi de partir o coração. Na minha vida sempre fui eu contra mim em tudo", desabafou, acrescentando que tem "medo" de falar sobre as questões psicológicas que o afetam. "Quando voltei da Turquia percebi que estava muito mal mentalmente, estava viciado em comprimidos para dormir. Fui a um centro de reabilitação. É o meu momento", revelou, esperançado em voltar a ser feliz pessoal e profissionalmente.