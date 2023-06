Deixou o Liverpool e está de volta à Alemanha: "É o passo certo para mim"

Naby Keita foi anunciado no Werder Bremen, após ter deixado o Liverpool a custo zero.

O Werden Bremen, que terminou a Bundesliga na 13.ª posição, anunciou esta sexta-feira a contratação de Naby Keita, que regressa à Alemanha após ter deixado o Liverpool a custo zero.

A duração do contrato do médio guineense, de 28 anos, não foi revelada pelo clube, com Keita a referir que a filosofia de jogo foi o motivo que o levou a escolher o Bremen.

"Eu fui convencido pelas discussões que tive com os responsáveis, pelo ambiente e pela ideia de jogo. O treinador [Ole Werner] deu-me uma sensação muito boa e mostrou-me que posso ajudar a equipa. O clube e a filosofia adequam-se, é o passo certo para mim", declarou, aos meios do clube.

TKeita regressa desta forma ao campeonato alemão, onde já passou pelo Leipzig, entre 2016 e 2018, antes de ingressar no Liverpool, onde cumpriu cinco temporadas. De resto, o médio passou pelos compatriotas do Horoya, Istres (França) e Salzburgo (Áustria). Em 2022/23, somou apenas 13 jogos pelos reds.