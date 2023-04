Deixou o Benfica para brilhar na Escócia: "Nasci com o dom de cheirar o golo"

Duk tem dado nas vistas no futebol escocês

Duk chegou no verão passado ao Aberdeen e desde logo começou a brilhar. Em entrevista a O JOGO, admite surpresa pelos números.

Com 15 golos em 31 jogos, Luís Duk é o quarto melhor marcador da liga escocesa - e o terceiro no ranking dos goleadores portugueses na Europa, atrás de Gonçalo Ramos e João Mário, ambos com 17 na liga. Em época de estreia, o avançado ex-Benfica não demorou a adaptar-se.

Como está a correr a sua vida na Escócia?

-Está um espetáculo.

Provavelmente até o próprio está surpreendido com os registos que tem tido....

-Confesso que não estava à espera de ter um impacto destes tão rapidamente, mas sempre acreditei nas minhas capacidades e sabia que mais tarde ou mais cedo ia acabar por destacar-me.

É um homem bem confiante nas suas capacidades...

-Sim. E todos os jogadores têm que ser assim. Para conseguirmos atingir níveis altos temos que ter muita confiança em nós próprios.

Qual a perceção que tem quanto ao que os adeptos dizem de si?

-Estou muito feliz aqui, estou a gostar muito do que tenho feito, tenho ajudado muito aqui, em golos, assistências. Está a correr bem à equipa, estamos num bom momento e eu tenho-me destacado pelos golos. E sinto que gostam muito de mim, do meu futebol, da minha maneira de ser, dentro e fora do campo. Sou um jogador que dá tudo pela equipa, defendo, ataco...

É um jogador mais de marcar ao primeiro toque ou gosta de ter a bola?

-Sou muito de encostar. Apareço no sítio certo, à hora certa, e por vezes é mesmo só encostar. Mas tenho golos de outro tipo, momentos de magia, em que consigo marcar golos bonitos.

Encontrar o espaço livre para finalizar é um dom?

-Sim, são coisas que não se treinam. Ou tu nasces com isso ou então não o tens. E eu nasci com esse dom, de cheirar o golo, de saber onde a bola vai cair e de estar no sítio certo para encostar.

O Aberdeen é terceiro. O objetivo é ir à Europa?

-Sim, temos tido bons resultados, vamos em cinco vitórias seguidas, conseguimos chegar a terceiro e queremos manter essa posição até ao fim. O Rangers e o Celtic têm um campeonato à parte das outras equipas, nós não temos as mesmas armas e por isso o que queremos é o terceiro lugar.

E a nível pessoal?

-O objetivo é continuar a marcar. O meu objetivo era chegar aos 20 golos, faltam-me três [no total da época], vamos ver se consigo alcançar.

Já tem propostas ou convites de outros clubes?

-Eu tenho contrato com o Aberdeen por mais duas épocas, até junho de 2025. O Benfica tem 50 por cento do meu passe. Mas neste momento estou muito feliz aqui. Estou a desfrutar muito e não tenho pressa de sair daqui. Estou focado no Aberdeen e o que quero é continuar a marcar golos.