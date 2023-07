Deixou a Juventus e descarta rumar à Arábia Saudita: "Ronaldo não me quer"

Juan Cuadrado está livre no mercado após oito anos em Turim, tendo descartado uma mudança para a Arábia Saudita.

Após ter terminado contrato com a Juventus ao fim de oito anos, Juan Cuadrado está livre no mercado e, em declarações à versão colombiana do jornal AS, descartou que uma mudança para a Arábia Saudita esteja no seu horizonte, aos 35 anos.

"Estou muito tranquilo, a pensar no que é melhor e a pedir ajuda a Deus. O meu agente Andrey Martínez esteve na Europa e acabou de chegar para falarmos sobre diversas situações", começou por dizer.

"Obviamente existem opções e vamos analisar qual é a melhor. Arábia Saudita? Neste momento ainda tenho paixão e gosto de competir. Além disso, o "Panita" [Cristiano Ronaldo] está lá, mas não quer me levar", referiu.

Recorde-se que o avançado português coincidiu com o extremo/lateral colombiano durante a sua passagem por Turim, entre 2018 e 2021.

Cuadrado deixou ainda um desabafo sobre a sua longa passagem pela Vecchia Signora, dizendo-se "orgulhoso" pelo legado que deixa no clube italiano, onde registou 27 golos em mais de 300 partidas.

"Sinto-me orgulhoso por ter estado lá tanto tempo e por ter jogado tanto. Talvez comecem a perceber o que realmente foi o meu tempo na Juventus: oito anos quase sempre a jogar, o que só posso agradecer a Deus. Sonhava com isso, mas não pensei que seria assim, que passaria tanto tempo lá a jogar ao mais alto nível", admitiu, em jeito de conclusão.