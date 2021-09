Deixou de dar Phil Collins no Parque dos Príncipes e os adeptos não gostaram

Alteração da música no momento da entrada dos jogadores causou polémica

Com as entradas de vários jogadores de renome, nomeadamente de Lionel Messi, o PSG vive um processo de transformação. As mudanças estendem-se às músicas escolhidas para simbolizar a entrada dos jogadores, mas aí os adeptos não estão a gostar tanto.

Já presente há muitos anos no momento em que os jogadores do PSG entram em campo, a música "Who said I Would", de Phil Collins foi substituída pelo som de DJ Snake, um produtor natural da capital francesa, apaixonado pelo clube, que não deixou de comentar a mudança.

"Eu ofereci uma música para o vídeo de apresentação de Messi. Como muitos, descobri que fizemos uma música de introdução para a entrada dos jogadores quando eu não me prestei a ela. Não queria magoar o clube ao não falar sobre isso, mas é uma situação que não posso aceitar como adepto e sabem o amor que tenho por estas cores", afirmou o músico.

Para já, a petição para que Phil Collins volte a soar na entrada de Nuno Mendes e companhia já está feita.