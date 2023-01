Deixou comando do Brescia há 26 dias e agora foi chamado de volta

Afastado do comando técnico do Brescia, da segunda divisão italiana, no dia 21 de dezembro de 2022, Josep Clotet regressou esta segunda-feira ao leme da equipa.

O Brescia, atual 13.º classificado da segunda divisão italiana, anunciou esta segunda-feira o regresso de Josep Clotet ao comando técnico da equipa, 26 dias depois de ter sido afastado do cargo, a 21 de dezembro do ano passado.

"Após um dia de reuniões e reflexões, a que se seguiram discussões técnicas, Brescia Calcio decidiu reapontar Pep Clotet como treinador da equipa principal. Queremos agradecer a Alfredo Aglietti e sua equipa pela sua disponibilidade e desejamos-lhes a maior das sortes para o resto das suas carreiras", pode ler-se na nota publicada pelo clube.

O treinador espanhol inicia desta forma a sua terceira etapa à frente da equipa italiana, que também já orientou na temporada 2020/21.