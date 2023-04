"Dei tudo pelo Ajax e mandaram-me embora. Enquanto lá estiver Van der Sar..."

Lamento de Winston Bogarde, antigo jogador e adjunto do clube de Amesterdão.

Winston Bogarde foi uma figura do Ajax e desempenhou o cargo de adjunto do emblema de Amesterdão até à última temporada. O antigo lateral viveu grandes momentos no clube dos Países Baixos, mas a relação é, atualmente, tumultuosa.

"Dei tudo pelo clube e depois mandaram-me embora", lamentou, deixando críticas ao diretor Edwin van der Sar, um antigo guarda-redes que também foi estrela nos relvados, neste caso na baliza. "Claro que gostava de voltar, o Ajax é um grande clube, mas enquanto lá estiver Van der Sar, não me liguem. Despediram-me a mim, ao Reiziger...", apontou ao "Ziggo Sport".

Até há pouco dominador no campeonato neerlandês, o Ajax, terceiro classificado, vive uma temporada abaixo do esperado. "É doloroso ver que o clube está tão mal esta época, depois de grandes anos na Liga dos Campeões. A Direção tomou muitas decisões erradas e isso está a repercutir-se na equipa principal. O ADN do Ajax está cada vez mais diluído no clube", observou.

Bogarde jogou no Ajax entre 1994/95 e 1996/97. Passou depois por Milan, Barcelona e Chelsea.