Defrontou o Benfica na Champions e agora é devolvido pelo Barcelona

Demir fez nove jogos ao serviço do clube catalão.

O avançado internacional austríaco Yusuf Demir foi devolvido pelo Barcelona ao Rapid Viena, da Áustria, com os espanhóis a optarem por terminar o empréstimo do futebolista, previsto até junho de 2022.

Demir, de 18 anos, chegou, por empréstimo, ao Barcelona, no verão, com uma opção de compra de 10 milhões de euros, e com o objetivo de jogar na filial, mas acabou por ser integrado no plantel principal, devido a várias baixas.

O jogador esteve em nove jogos dos catalães, três como titular, um dos quais na receção ao Benfica, em Nou Camp (0-0), na Liga dos Campeões, e seis como suplente utilizado.