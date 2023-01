Defrontou Hazard, mas não ficou impressionado: "Foi como se não quisesse saber"

Carmelo Mereciano, extremo do Cacereno, que foi eliminado pelo Real Madrid nos 16 avos de final da Taça do Rei, arrasou a exibição do extremo belga, que tem sido apontado à porta de saída merengue.

O Real Madrid eliminou na terça-feira o Cacereno, da quarta divisão espanhola, nos 16 avos de final da Taça do Rei, após uma vitória magra por 1-0. Eden Hazard foi titular nos merengues mas voltou a ficar aquém das expetativas, sendo substituído aos 68 minutos.

Esta quinta-feira, Carmelo Mereciano, extremo do Cacereno, arrasou a exibição do extremo belga, que custou 115 milhões de euros aos cofres madrilenos no verão de 2019 e tem sido apontado à porta de saída, com o Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, a ter sido associado recentemente à sua contratação.

"Hazard? Foi como se ele não quisesse saber do jogo. Ele não quis ter a bola, não correu... Ele passou completamente despercebido", reprovou, em declarações ao jornal AS.

Hazard, de 31 anos, tem contrato com o Real Madrid até 2024 e, na presente temporada, soma um golo e uma assistência em sete partidas disputadas.