Definido o castigo ao Espanhol pela invasão de campo na festa do Barcelona

Barcelona festejava a conquista do título de campeão quando algumas dezenas de adeptos do rival Espanhol invadiram o campo. O clube foi punido com dois jogos à porta fechada.

O Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aplicou um castigo de dois jogos à porta fechada ao Espanhol, devido aos incidentes no jogo com o Barcelona, em que os blaugrana se sagraram campeões da LaLiga.

No final dessa partida, enquanto o Barça celebrava a conquista no relvado, algumas dezenas de adeptos do rival Espanhol, que jogava em casa, invadiram o relvado para impedir os festejos da equipa culé.

O Espanhol já anunciou, entretanto, que vai recorrer do castigo.

Caso se confirmem os dois de interdição, os duelos caseiros com o Racing e o Amorebieta, na segunda divisão espanhola, serão disputados à porta fechada.