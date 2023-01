Definidas as meias-finais da Liga das Nações: confira o emparelhamento

Espanha e Itália medem forças, na reedição da meia-final do Euro e da última Liga das Nações. Países Baixos e Croácia jogarão a outra partida

Estão definidas as duas meias-finais da fase final da Liga das Nações 2023. O sorteio foi realizado esta quarta-feira.

Na reedição da meia-final do último Europeu e da última Liga das Nações, Espanha e Itália medem forças, com os Países Baixos a defrontarem a Croácia na outra partida.

Os encontros estão marcados para o próximo mês de junho, nos Países Baixos.