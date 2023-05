Definida a final que vai decidir o último promovido à Premier League

Depois de o Luton ter assegurado o primeiro bilhete para a final do play-off de subida à Premier League, foi a vez de o Coventry juntar-se ao decisivo jogo.

O Coventry venceu esta quarta-feira por 1-0 na visita ao Middlesbrough, em jogo da segunda mão das meias-finais do play-off de subida à Premier League, garantindo a passagem à final, onde vai defrontar o Luton.

Após ter empatado sem golos no primeiro jogo em casa, o Coventry marcou o único golo da partida aos 57 minutos, por intermédio de Gustavo Hamer.

O Coventry junta-se desta forma ao Luton, que venceu na terça-feira por 2-0 em casa frente ao Sunderland (3-2 em agregado), na final do play-off de subida do Championship, que será disputada em Wembley, no dia 27 de maio (16h45) e vai decidir o último promovido à Premier League.

Recorde-se que na fase regular da segunda divisão inglesa, o campeão Burnley e o Sheffield United garantiram as duas primeiras vagas na elite do futebol inglês, com o Luton a ter ficado em terceiro e o Coventry em quinto, posições de play-off.

