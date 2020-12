Defesa elogia mentalidade vencedora de Abel Ferreira: " Vamos lutar pelos três títulos"

Desde que estreou pelo Palmeiras há pouco mais de um mês, o técnico português Abel Ferreira tem conquistado resultados expressivos pela equipa brasileira. Um dos líderes do grupo brasileiro, o defesa-central paraguaio Gustavo Gómez, elogiou a postura do treinador

"Desde que o Abel Ferreira chegou, estamos com a mentalidade de sair e buscar os três pontos fora de casa. Jogamos em casa da mesma forma, essa é a mentalidade. Mas, como todos sabem, jogos da Libertadores são muito difíceis. Estamos a trabalhar para fazer o nosso melhor e fazer um bom jogo. Sabemos que o Libertad qualificouse por algo, tem qualidade. As equipas que se classificaram têm muita qualidade, não há mais equipa pequena", disse Gustavo.

Com Abel, o Palmeiras tem 76,7% de aproveitamento: foram sete vitórias, dois empates e uma derrota. A equipa ocupa o quinto lugar no campeonato brasileiro, está nos quartos de final da Taça do Brasil e da Taça Libertadores. Pela competição internacional, o Palmeiras enfrenta na próxima quarta-feira o Libertad, do Paraguai.

Gustavo Gómez destacou a ambição do treinador português, que não pensa em abrir mão de nenhum dos títulos em disputa.

"São três competições, lutaremos até o fim. Sabemos que a Taça do Brasil e a Libertadores estão mais perto, mas ainda temos jogos para fazer pelo Brasileirão. Vamos brigar pelos três títulos das competições. Temos elenco e superamos dificuldades por causa da pandemia. Temos mentalidade vencedora e lutaremos pelas três competições", finalizou o defensor, que completará 100 jogos pela equipa brasileira.