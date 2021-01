Defesa do Palmeiras deixa rasgados elogios a Abel: "Quando chegou..."

Defesa paraguaio do Palmeiras elogiou técnico Abel Ferreira e destacou trabalho com humildade.

Um dos destaques da equipa do Palmeiras ao longo da campanha que terminou com o título da Taça Libertadores este sábado, o defesa Gustavo Gómez enalteceu a importância do técnico Abel Ferreira. De acordo com o paraguaio, o treinador português introduziu mentalidade vencedora na equipa.

"A nossa equipa trabalhou sempre com humildade. Quando chegou, o professor Abel mentalizou o grupo de que nós podíamos vencer. Ele abraçou o grupo e acreditou em todos nós", afirmou Gomez.

Na visão do defesa emprestado ao Palmeiras pelo Milan, a equipa brasileira fez por onde merecer o título sul-americano. "Acho que a nossa equipa merecia este título. O Palmeiras vem fazendo um grande trabalho. Fomos campeões paulistas, finalistas Taça do Brasil e lutamos no [campeonato] brasileiro. Hoje conquistamos a Libertadores", finalizou.