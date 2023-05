Defesa do Manchester United vai triplicar salário na próxima temporada

Lisandro Martínez deve passar de um salário de 56 mil euros por semana para 170 mil. Clube vê no argentino um futuro capitão de equipa

Lisandro Martínez, que chegou ao Manchester United no início desta temporada, deverá ver o seu salário triplicado em 2023/2024.

A informação é do Daily Star, de Inglaterra, que garante que o internacional argentino deverá passar de um salário de 56 mil para 170 mil euros por semana.

Lisandro tem convencido tudo e todos na temporada de estreia em Old Trafford e, nos gabinetes do clube, a ideia passa por entregar a braçadeira de capitão ao argentino num futuro mais ou menos próximo.

Contratado ao Ajax, o campeão do Mundo de seleções, que reencontra Ten Hag, tem tido uma temporada de estreia afirmativa com a camisola do Manchester United. Apesar da lesão sofrida, o argentino leva já 45 partidas, 38 delas a titular.