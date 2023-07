Defesa do Inter Miami revela prenda que Messi ofereceu a todos os jogadores

Depois dos bilhetes para o jogo com o Cruz Azul, o astro argentino continuou a surpreender

Lionel Messi está a fazer furor desde que chegou ao Inter Miami, não só dentro do relvado como também fora dele. Depois de ter oferecido bilhetes aos colegas para o jogo que marcou a sua estreia ao serviço do emblema norte-americano, frente ao Cruz Azul (2-1), na Leagues Cup, o astro argentino ofereceu uns vistosos auriculares com as cores e o logótipo do clube da MLS a todos os jogadores da equipa.

Quem o revelou foi o defesa DeAndre Yedlin, na zona mista após a goleada por 4-0 sobre o Atlanta United. "Sim, foi o Messi, ofereceu-os a todos. Não sei se os comprou mas deu-os a toda a gente no seu primeiro jogo", afirmou.