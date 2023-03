Defesa do Hamburgo suspenso por dois anos devido a doping

Castigo a Mario Vuskovic foi confirmado pelo tribunal desportivo da Federação Alemã de Futebol.

O Hamburgo, atual terceiro classificado da segunda divisão alemã, anunciou esta quinta-feira que os dois anos de suspensão atribuídos ao defesa Mario Vuskovic foram confirmados pelo tribunal da Federação Alemã de Futebol (DFB), por violação das regras antidoping.

As análises à urina do central croata, de 21 anos, evidenciaram a presença de eritropoietina exógena (EPO), substância proibida e que leva ao castigo, que está em vigor desde 15 de novembro, data em que foi realizado o teste antidoping, até 14 de novembro de 2024.

Em comunicado, Jonas Boldt, membro do conselho de administração do Hamburgo, informou que o clube vai apresentar recurso à decisão do tribunal da DFB, tendo uma semana para o fazer.

Internacional sub-21 croata, Vuskotic atravessa a segunda temporada ao serviço do Hamburgo, levando 18 partidas e dois golos marcados.