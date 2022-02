Defesa do Galatasaray vai regressar à competição após ter perdido parcialmente a visão

Defesa norueguês, Omar Elabdellaoui, volta a jogar futebol depois de um grave acidente com fogo de artifício.

Omar Elabdellaoui, defesa norueguês do Galatasaray que nas celebrações pelo começo do ano de 2021 teve um acidente com a utilização de fogo de artifício, que lhe custou parte da visão, vai voltar a jogar futebol, 13 meses e 11 cirurgias depois.

Sempre de acordo com o "The Guardian", no momento do incidente, o jogador terá gritado a um amigo "Não consigo ver, não consigo ver", quando o fogo de artifício explodiu na sua cara. Desde aí, foi submetido a 11 operações para poder estar amanhã, sábado, pela primeira vez num jogo da equipa turca desde o acidente.

"Pensei que tinha algo no olho, mas depois senti a minha cara a arder e estava tudo preto. Estava tudo escuro, não sabia se era dia ou noite", recorda.

Sábado, depois de várias sessões de treino com óculos especiais, o jogador norueguês voltará então à competição.