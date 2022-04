Defesa do Chelsea oferece e Nketiah agradece: veja o bis do extremo do Arsenal

Em jogo em atraso da 25ª jornada da Premier League, o Arsenal encontra-se a vencer na casa do Chelsea por 3-2, com Eddie Nketiah em destaque

O extremo de 22 anos do Arsenal tem beneficiado de uma defesa do Chelsea que não está nos melhores dias.

Primeiro foi Andreas Christensen, aos 13 minutos, a entregar um golo de bandeja ao jovem inglês, que inaugurou o marcador.

Depois de golos de Werner e Azpilicueta, do lado blue e de Smith Rowe, no lado gunner, terem convertido o resultado para 2-2 ainda antes do intervalo, Nketiah voltou a agradecer a passividade da defesa blue para retomar, pela terceira vez, a dianteira do encontro, aos 57, completando o 3-2.

Ora veja o bis de Eddie Nketiah: