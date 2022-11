Defesa do Boavista chamado pela Nigéria para jogo com Portugal

Seleção nigeriana é orientada pelo treinador português José Peseiro.

O futebolista Bruno Onyemaechi, que atua no Boavista, da I Liga, estreou-se esta sexta-feira nos convocados da seleção da Nigéria, orientada pelo treinador português José Peseiro, para o encontro particular frente a Portugal, na quinta-feira.

O defesa, de 23 anos, soma 10 jogos na temporada de estreia pelos axadrezados, aos quais chegou em agosto, numa cedência com opção de compra do Feirense, da II Liga.

Capaz de alinhar como central ou lateral esquerdo, Bruno Onyemaechi foi escolhido por José Peseiro para colmatar a ausência de Zaidu, do FC Porto, devido a lesão, estando integrado numa convocatória de 23 jogadores, a par do defesa Tyronne Ebuehi, que já pertenceu aos quadros do Benfica, e do médio Peter Etebo, que evoluiu pelo Feirense.

Portugal e Nigéria defrontam-se na quinta-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro particular que antecede a viagem da seleção das "quinas" para o Qatar, onde disputará o Mundial, de 20 de novembro a 18 de dezembro.

O conjunto de Fernando Santos integra o Grupo H, defrontando Gana (24 de novembro), Uruguai (dia 28) e Coreia do Sul (2 de dezembro), dirigida pelo português Paulo Bento.

Lista dos 23 convocados

Guarda-redes: Maduka Okoye (Watford, Ing), Francis Uzoho (Omonia, Chp) e Adebayo Adeleye (Hapoel Jerusalem, Isr).

Defesas: William Ekong (Watford, Ing), Olisa Ndah (Orlando Pirates, Sud), Calvin Bassey (Ajax, Ned), Kevin Akpoguma (Hoffenheim, Ale), Chidiebube Duru (Rivers United), Tyronne Ebuehi (Empoli, Ita); Bruno Onyemaechi (Boavista) e Bright Osayi Samuel (Fenerbahçe, Tur).

Médios: Joseph Ayodele-Aribo (Southampton, Ing), Alex Iwobi (Everton, Ing), Wilfred Ndidi (Leicester City, Ing), Frank Onyeka (Brentford, Ing) e Peter Etebo (Aris Salónica, Gre).

Avançados: Moses Simon (Nantes, Fra), Samuel Chukwueze (Villarreal, Esp), Ademola Lookman (Atalanta, Ita), Terem Moffi (Lorient, Fra), Paul Onuachu (Genk, Bel), Victor Osimhen (Nápoles, Ita) e Emmanuel Dennis (Nottingham Forest, Ing).