Fabrice N'Sakala desmaiou durante o jogo Besiktas-Gaziantep, no último sábado, e foi levado para o hospital

Causa do desmaio de Fabrice N'Sakala, que abandonou o relvado em estado consciente, segundo o Besiktas, ainda continua por identificar.

Fabrice N'Sakala, lateral esquerdo congolês do Besiktas que caiu desmaiado durante o jogo com o Gaziantep (Liga turca), ocorrido no último sábado, tem apresentado significativas melhorias nas últimas horas, informou o clube da Turquia.

"Os primeiros relatórios mostram que está em melhores condições e a sair-se bastante bem", referiu o Besiktas, em comunicado feito pouco depois do inesperado incidente com o futebolista, que foi "imediatamente transportado" para o hospital.

A causa do desmaio do experiente defesa N'Sakala (31 anos), que abandonou, segundo o Besiktas, o relvado em estado consciente, ainda continua por conhecer, assim como a data de regresso do internacional congolês aos relvados.