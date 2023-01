Defesa do Bayern é um dos grandes objetivos do Barcelona para o verão

Benjamin Pavard termina contrato em 2024 e interessa aos catalães. Pode jogar como lateral e central, mas pode ser mais útil na ala, tal a quantidade de defesas pelo meio e a presumível saída de Bellerín

Benjamin Pavard é um dos grandes objetivos do Barcelona para o mercado de transferências do próximo verão. O lateral/central francês interessa aos catalães.

De acordo com Fabrizio Romano, o facto de o jogador terminar contrato em 2024 pode ajudar a uma negociação mais fácil com o Bayern de Munique, no sentido de trazer para Camp Nou um atleta que pode jogar como lateral ou como central, mas que, em teoria, poderá ser mais útil na ala, tendo em conta a quantidade de defesas pelo meio que o Barcelona tem.

O internacional francês, que esteve nos dois últimos Mundiais, já abriu a porta a uma saída: "porque não descobrir um novo futebol e uma nova cultura?", questionou, há alguns meses, numa entrevista.