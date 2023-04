Defesa do Barcelona ameaça bater recorde de José Mourinho no Chelsea

Na temporada 2004/05, o Chelsea, sob o comando do técnico português, sofreu apenas 14 golos ao longo de toda a Premier League, registo que poderá ser batido pela formação orientada por Xavi nesta edição da LaLiga, uma vez que leva apenas nove golos sofridos.

Em 2004/05, a época de estreia de José Mourinho em Inglaterra, o Chelsea, com nomes como Petr Cech, Ricardo Carvalho, John Terry e Paulo Ferreira em destaque, atingiu um registo defensivo que foi decisivo para a conquista dessa edição da Premier League e que ainda hoje é recorde: 15 golos sofridos.

Essa solidez defensiva é ainda hoje recordada como a maior alguma vez vista numa equipa, mas poderá vir a ser batida e até mesmo melhorada pela atual equipa do Barcelona, que voltou a não sofrer golos na vitória de domingo frente ao Atlético de Madrid (1-0).

Em 30 jornadas decorridas, os catalães, sob o comando de Xavi, somam apenas nove golos sofridos até ao momento, precisando de sofrer no máximo mais seis para conseguir igualar o registo, isto quando restam oito jornadas para o fim do campeonato espanhol, que lideram com 76 pontos, mais 11 do que o Real Madrid.