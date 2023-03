Defesa do Arsenal sofreu lesão grave frente ao Sporting e não joga mais esta época

Takehiro Tomiyasu sofreu uma lesão grave num joelho e só voltará a ser opção para Mikel Arteta na próxima temporada.

O Arsenal revelou esta terça-feira que Takehiro Tomiyasu sofreu uma lesão grave no joelho direito na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, na receção frente ao Sporting, que venceu a eliminatória nas grandes penalidades (4-3 em agregado) e não volta a jogar na presente temporada.

"Tomi atravessou uma cirurgia bem-sucedida em Londres esta terça-feira e está de fora para o resto da temporada. Toda a gente no clube vai agora começar a trabalhar no duro com Tomi, para que ele consiga participar na próxima pré-época", pode ler-se na nota divulgada pelos gunners.

O lateral direito japonês, de 24 anos, durou apenas nove minutos em campo diante dos leões, sendo forçado a sair para a entrada de Ben White, que tem sido o habitual titular de Mikel Arteta para essa posição.

Contratado ao Bolonha em 2021, Tomiyasu registou duas assistências em 31 jogos disputados esta época pelo Arsenal, tendo ainda realizado três jogos no Mundial'2022.