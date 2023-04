Defesa de Dani Alves vai voltar a pedir liberdade condicional para jogador

Defesa voltou a tribunal e disse que a relação foi "consensual". Advogado prepara recurso com 200 páginas e imagens de videovigilância

A defesa de Dani Alves vai voltar a pedir liberdade condicional para o internacional brasileiro.

O advogado do jogador prepara um recurso com 200 páginas e vídeos das câmaras de vigilância da discoteca, depois do lateral ter admitido, há poucos dias, em tribunal, que a relação sexual com a jovem existiu, mas que foi "consensual".

O lateral direito, recorde-se, está na prisão desde 20 de janeiro, acusado de violação sexual a uma mulher de 23 anos numa discoteca de Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2021.

Num primeiro depoimento, Dani Alves afirmou que não teve relações sexuais com a mulher. Mas agora já disse que tal não é verdade e que mentiu na altura porque queria salvar o casamento, escondendo a infidelidade - a companheira já pediu o divórcio, refira-se.