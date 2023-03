Defesa de Dani Alves define estratégia para impedir condenação por violação

Lateral direito está detido preventivamente em Barcelona desde janeiro, após ter sido acusado de ter violado uma rapariga numa casa de banho de uma discoteca.

A defesa de Dani Alves, detido preventivamente em Barcelona desde janeiro, após ter sido acusado de ter violado uma rapariga numa casa de banho de uma discoteca, já tem definida a estratégia para tentar evitar a condenação do jogador, que poderá resultar numa pena de quatro a 12 anos de prisão.

Após ter testemunhado por quatro vezes perante a juíza, apresentando sempre uma versão diferente do que aconteceu, ao contrário da alegada vítima, uma situação que lhe foi tirando credibilidade ao longo do caso, o pedido de libertação provisória do jogador foi negado, devido ao risco de fuga que apresentava.

Com o início do julgamento a dever começar ainda este ano, a defesa do internacional brasileiro, de acordo com a imprensa espanhola, tem uma estratégia assente em três fases: uma disputa judicial relacionada com os testes psicológicos que devem ser feitos à vítima, uma nova prova de perícia que comprove que o sexo foi consentido e, em último caso, o depoimento final de Dani Alves em tribunal.

De resto, a ex-mulher de Dani Alves, Dinorah Santana, foi visitar o futebolista nesta manhã à prisão Brians 2, dizendo à saída do estabelecimento: "Os filhos dele e eu acreditamos na sua inocência. Não lhe perguntei pelas versões porque sabemos que ele é inocente. Não há questões quanto a isto".