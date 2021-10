Defesa de Benzema pede absolvição e acusa Valbuena de "inveja"

Benzema, craque do Real Madrid e da seleção francesa

Redação com Lusa

No tribunal de Versalhes (Paris), a defesa de Benzema afirmou que Valbuena "é vítima dos seus próprios atos", pois foi ele quem gravou atos sexuais com uma mulher, podendo isso mesmo constituir um delito criminal, ao não haver consentimento da parceira para a filmagem.

Os advogados do futebolista francês Karim Benzema, acusado de chantagem sobre o colega de seleção Valbuena através de um vídeo sexual, pediram esta sexta-feira a absolvição do avançado do Real Madrid e acusaram a suposta vítima de "inveja".

O avançado de 33 anos incorria numa punição máxima de cinco anos de prisão, mas o Ministério Público requereu somente 10 meses de pena suspensa e 75 mil euros de multa.

"A intenção de cometer o delito", ou seja, a cumplicidade com os outros quatro acusados no processo na tentativa de chantagem a Valbuena, não foi provada, segundo Antoine Vey, um dos advogados.

O caso aconteceu há mais de cinco anos, durante um estágio da seleção francesa, depois de Valbuena ter recorrido a serviços de recuperação de dados do seu telemóvel.

Perante o esquema de chantagem ao colega de 37 anos, Benzema disse ter apenas tentado ajudar a resolver o problema.