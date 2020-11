Defesa da seleção do Uruguai testa positivo à covid-19

Matías Vinã faha jogo contra a seleção do Brasil, na próxima terça-feira, pela qualificação para o Mundial do Catar, em 2022

Através de um comunicado oficial, a Associação Uruguaia de Futebol informou que o defesa-esquerdo Matías Vinã testou positivo para covid-19 neste domingo. Vinã, inclusive, esteve em campo no 90 minutos da vitória contra a Colômbia por 3-0 na última sexta-feira, jogo no qual Darwin Nuñes, do Benfica, fez o terceiro golo.

De acordo com o comunicado uruguaio, o atleta de 23 anos está em isolamento, em quarentena e foi o único jogador do plantel a contrair o coronavírus segundo a bateria de exames realizados. O documento informa também que o Viña está "em bom estado de saúde". Contra o Brasil, a tendência é que Agustín Oliveros seja o substituto de Viña.

O defesa-esquerdo é mais uma baixa na equipa do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, que já tinha cinco casos positivos no plantel. Antes, já estavam infetados Luan e Gabriel Menino, seguidos pelos médio Danilo e os avançados Rony e Gabriel Silva.