Defesa associado ao FC Porto está a caminho de Fenerbahçe

Foi o próprio clube turco, cuja equipa principal será treinada pelo português Vítor Pereira, a dar conta da existência de negociações com o defesa asiático

Kim Min-jae, central sul-coreano que foi sendo apontado ao FC Porto neste defeso, está a caminho do Fenerbahçe, tendo chegada prevista para este domingo.

Foi o próprio clube turco, cuja equipa principal será treinada pelo português Vítor Pereira, a dar conta da existência de negociações com o defesa asiático. "O nosso clube iniciou negociações para a transferência com Kim Min-Jae, futebolista coreano que joga no BJ Guoan Club. O defesa, nascido em 1996, chegará a Istambul no domingo, 8 de agosto para continuar as negociações e submeter-se a um exame médico", pode ler-se na Twitter do Fenerbahçe.

No caso do FC Porto, recorde-se, Kim era um jogador referenciado, mas um eventual negócio só avançaria perante a saída de um dos cinco centrais que estão no plantel.