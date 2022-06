Notícia em Espanha: Deco vai a Barcelona fazer ultimato por Raphinha

Raphinha acertou termos com o Barcelona, falta que o mesmo suceda com o Leeds

Extremo brasileiro continua a ser apontado ao clube catalão, que pretende resolver, primeiro, o processo de Dembélé

Grande figura do Leeds, Raphinha continua a ser associado ao Barcelona. O extremo brasileiro, que tem Deco, o antigo jogador do FC Porto, como agente, procura resolver o seu futuro e o antigo internacional português vai deslocar-se mesmo à Catalunha para que tal fique encaminhado.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Deco vai reunir-se com os responsáveis do Barcelona no sentido de perceber qual o real interesse do clube. Os catalães estão interessados, sim, em Raphinha, mas apenas caso Dembélé saia, algo que ainda não é totalmente claro.

Deco tem rejeitado outras abordagens pelo jogador, que, depois de um par de temporadas de bom nível, é pretendido por vários clubes da Premier League, como Liverpool, Arsenal ou Chelsea.