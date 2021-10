Deco sobre Raphinha: " Não é o contrato que impede a transferência"

O Liverpool tem sido apontado como estando interessado no brasileiro que em Portugal passou com destaque pelo Vitória de Guimarães e Sporting

O nome de Raphinha está de regresso ao topo da atualidade e muito por culpa da boa exibição na estreia pela seleção do Brasil, frente à Colômbia. Recorde-se que ainda no verão, durante o mercado de transferências, foi apontado ao Liverpool, acabando por continuar no Leeds.

"O Raphinha passou a ser um jogador importante na Premier League, o clube sabe que ele tem crescido e as coisas vão acontecer naturalmente", disse Deco, empresário do jogador. "Ele é novo, tem muitos desafios pela frente, com certeza que tem vários clubes que gostam dele. O Liverpool gosta dele, houve sondagens, mas nada oficial. O Leeds quis mantê-lo por mais uma temporada", acrescentou.

"Ele está feliz no Leeds, mas vai chegar o momento de dar um salto maior na carreira, dar um passo adiante. Ele tem mais três anos de contrato, mas não é o contrato que define o tempo de permanência ou impede uma transferência. O Leeds vai querer fazer uma venda importante e o Raphinha vai acabar por crescer na carreira", finalizou Deco, citado pelo Globoesporte.

Deco recordou ainda que Raphinha chegou a ser contactado pela seleção de Itália. "De-lhe o meu conselho. Disse ao Raphinha que ele poderia ter oportunidade na seleção brasileira, pois tem características diferentes dos outros extremos, sempre achei. Eu vejo a Seleção, conheço o Raphinha e vejo futebol. Disse para ele que esperaria um pouco, via que ele teria uma oportunidade. Ele destacou-se muito na Premier League, mas o Leeds não é dos clubes mais conhecidos. Ele tem mérito por ter sido convocado".