Deco, o "passaporte" de Raphinha para Camp Nou

O Barcelona quer contratar o extremo do Leeds no mercado de verão e espera que o antigo internacional português tenha um papel determinante na concretização do negócio.

Raphinha, internacional pela seleção do Brasil em sete ocasiões, pela qual apontou três golos, está nas cogitações do Barcelona para a próxima época e, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o atacante do Leeds, da Premier League, não tem uma, mas sim duas cláusulas de rescisão, sendo que, no futebol inglês, é raro ver um jogador com uma cláusula sequer.

A primeira cláusula, atualmente em vigor, liberta o extremo mediante o pagamento de 75 milhões de euros, enquanto a segunda altera todo o cenário: baixo o valor para 25, ou seja, menos 50 milhões, caso os "peacocks" desçam para o Championship.

Desta forma, a equipa agora orientada pelo norte-americano Jesse Marsch (depois da saída do argentino Marcelo Bielsa) joga pela permanência na primeira divisão inglesa (a oito jornadas do término do campeonato, os "whites" ocupam a 16ª posição e estão sete pontos acima da zona de despromoção), mas também por 50 milhões de euros. E este é o principal motivo pelo qual o Barça ainda não apresentou uma proposta pelo brasileiro.

Deco, ex-futebolista de FC Porto, Barcelona e Chelsea, entre outros, que somou 75 internacionalizações com a camisola de Portugal, é empresário de Raphinha e, depois de ter sido crucial na contratação de Pierre-Emerick Aubameyang ao Arsenal na última janela de transferências, poderá agora ser o "trunfo" de Joan Laporta para que o avançado do Leeds chegue à Cidade Condal.

Relativamente ao Paris Saint-Germain e ao Bayern, clubes que também estão interessados na aquisição do jogador natural de Porto Alegre, a formação catalã está um passo à frente nesta hipotética transação e tudo graças ao "fator Deco".

Raphinha, que passou pelo futebol português entre 2015 e 2019, representado primeiramente o V. Guimarães e depois o Sporting, contabiliza 12 golos (nove pelo Leeds e três pelo Brasil) e cinco assistências (três pelo clube e duas pela seleção canarinha) nas 35 partidas que realizou até ao momento na presente temporada.