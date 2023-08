Deco fala do interesse do Barcelona em Neymar: "Era impossível"

Novo diretor desportivo dos catalães reconhece situação financeira difícil

Em declarações ao Globoesporte, Deco comentou o interesse do Barcelona em contratar Neymar, que não se concretizou, assim como as suas novas funções nos catalães.

"Todos sabem que neste momento, infelizmente, com a nossa situação financeira era impossível fazer uma contratação como essa. Precisávamos de um entendimento com o PSG ou de uma composição com os árabes, algo que não aconteceu. Era uma situação que precisava que se colocasse financeiramente viável para nós, mas nunca foi uma solução pela situação financeira do clube", confirmou.

Sobre o novo cargo, afirmou: "Sempre ajudei o Barcelona como consultor desde a eleição do presidente. O convite surgiu e achei interessante o desafio e uma importante forma de ajudar o clube neste momento."