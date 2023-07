Deco em campo para tentar levar "Messinho" para Barcelona

Deco está em ação para convencer o novo menino-prodígio do futebol brasileiro e do Palmeiras. Chama-se Estevão Willian e deve a alcunha às parecenças com a La Pulguita argentina, pelo gosto de "levar a bola colada ao pé." Tem 16 anos e só é profissional desde 2022.

Depois de ter assegurado a contratação de Vítor Roque ao Athletico Paranaense mediante o pagamento de 30 milhões de euros, e ainda uma verba na ordem dos 31 M€ por objetivos, o Barcelona procura já garantir a aquisição de mais uma joia do futebol brasileiro. Chama-se Estevão Willian, tem apenas 16 anos, mas responde pela alcunha de "Messinho", dadas as parecenças com o astro argentino que brilhou anos a fio nos blaugrana. "O nome de Messinho surgiu em comparação com o Messi, porque também gosto de levar a bola colada aos pés", contou o próprio ao "Mundo Deportivo", jornal que ontem avançou com esta informação, adiantando que Deco é o grande responsável pela forte investida atual dos culés no futebol brasileiro.

Agora diretor desportivo dos catalães, o antigo jogador do FC Porto e do Barcelona domina bem o mercado do país onde nasceu e onde começou a carreira (Corinthians, CSA e Nacional). Depois de jogar no Barça, representou também o Fluminense, entre 2010 e 2013. Agora, esteve no Brasil a acertar Vítor Roque, negociando com o empresário André Cury, o mesmo de "Messinho". Este é jogador do Palmeiras e assinou o primeiro contrato profissional com o Verdão há apenas um ano, jogando em 2023 pelas equipas de sub-17 e sub-20 do clube.

Em comparação com Endrick, menino-prodígio que o Real Madrid já segurou, Cury comentou sobre "Messinho": "Joga [mais do que o Endrick]. Tecnicamente, sim. O Estevão é diferenciado. O Endrick é um goleador e o Estevão é um 10. A parte técnica é diferenciada", disse.