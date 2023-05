Deco deverá reunir-se com presidente do Barcelona nas próximas horas

Deco com a camisola do Barcelona

O antigo internacional português tem sido associado como o favorito ao cargo de próximo diretor para o futebol catalão, após a saída anunciada de Mateu Alemany no final da época. No entanto, de acordo com o Mundo Deportivo, Deco só pretende assumir o posto após o fim do mercado de verão.

Associado como o candidato favorito do Barcelona para a sucessão de Mateu Alemany no fim da época, no cargo de diretor desportivo do clube, espera-se que Deco aterre na cidade catalã durante esta manhã, com vista a uma reunião junto do presidente Joan Laporta nas próximas horas.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o gigante blaugrana espera que o antigo internacional português assuma o posto atualmente exercido por Jordi Cruyff, que passaria a ser o novo diretor para o futebol do Barça, substituindo Alemany a partir do dia 1 de julho.

Com Laporta a preparar-se para oferecer a Deco um contrato de três anos, válido até ao fim do seu mandato, a mesma fonte assegura que o antigo jogador só quer assumir o cargo a partir de 1 de setembro, data em que o mercado de verão fecha na maioria dos campeonatos europeus.

Isto porque Deco exerce atualmente funções de agente e pretende desvincular-se dessa profissão antes de assumir um compromisso com o Barcelona, evitando eventuais conflitos de interesses.

Recorde-se que o antigo médio ofensivo, de 45 anos, representou o Barcelona entre 2004 e 2008.