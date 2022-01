"Declarações de Lukaku são ridículas e prejudiciais para o Chelsea"

Belga manifestou "falta de respeito" pelo clube inglês e deve, na perspetiva de um ex-treinador, "pedir desculpa" ao grupo às ordens de Tuchel

Romelu Lukaku fez abanar Stamford Bridge ao assumir publicamente que pretendia sair do Chelsea, para regressar ao Inter, e as reações críticas multiplicaram-se desde então. Para Graeme Souness, a ação do belga é incompreensível e desrespeitosa.

"Não se percebe por que um jogador chega ao ponto de fazer estas declarações ridículas e prejudiciais para a equipa. (...) Tem sido utilizado pelo treinador, tem lugar e marca golos. (...) Foi uma falta de respeito. Isto prejudica muito o clube. É como se dissesse aos restantes jogadores: 'não quero estar aqui com vocês'", disse o ex-técnico.

Graeme Souness indicou, depois, que obrigaria Lukaku a redimir-se perante o plantel. "Se eu fosse o [Thomas] Tuchel [nd.r. treinador do Chelsea], a primeira coisa que faria era dizer-lhe para pedir desculpa. Ele tem de pedir desculpa a toda a gente no balneário", completou o comentador televisivo da "Sky Sports".

Em 30 de dezembro, à "Sky Sports", Lukaku afirmou, inequivocamente, que pretendia voltar ao Inter, que o vendeu ao Chelsea no último verão, e denotou estar descontente com as opções táticas tomadas pelo treinador blue, que não o convocou para o duelo contra o Liverpool, no último domingo, na 19.ª jornada da Premier Legue.

"Está na hora de revelar o que sinto. Sempre disse que tenho o Inter no coração e quero regressar. (...) E não estou a falar do final da carreira, mas sim enquanto estiver no meu melhor. (...) Mão estou feliz com a minha situação no Chelsea. O Thomas Tuchel optou por jogar com outro sistema", disse o avançado belga.

Sobre o futuro próximo, o treinador do Chelsea indicou que a reinclusão de Lukaku na equipa blue - ou a dispensa efeitva - será decidida esta segunda-feira, juntamente com responsáveis do clube. "Amanhã, vamos reunir-nos e tomar uma decisão", disse.

Nesta temporada, Lukaku, reforço emblema da Premier League a troco de 74 milhões de euros, apontou sete golos em 18 jogos pela equipa de Stamford Bridge.