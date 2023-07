Declan Rice a um passo de ser anunciado como reforço do Arsenal

Prevê-se que os documentos oficiais da transferência sejam assinados na sexta-feira, mesma data em que o médio inglês vai realizar os habituais exames médicos em Londres.

Após várias épocas de alto nível no West Ham, com quem tem apenas mais um ano de contrato, Declan Rice está prestes a tornar-se no reforço mais caro de sempre da história do Arsenal, custando cerca de 116 milhões de euros, mais seis milhões em variáveis dependentes de rendimento desportivo, segundo a imprensa.

Fabrizio Romano, especialista no mercado, avança que os documentos oficiais da transferência vão ser assinados na sexta-feira, mesma data em que o médio defensivo inglês, de 24 anos, irá realizar os habituais exames médicos nos gunners.

Na última temporada, Rice ajudou o West Ham a conquistar a Liga Conferência, apontando cinco golos e três assistências em 50 jogos disputados.